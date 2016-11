Niederlande 1 17:10 bis 17:55 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Deze keer praten we over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Onder anderen Dionne Stax, die de verkiezingsnacht voor de NOS presenteerde, is te gast. * Nog een gast die alles weet over winnen en verliezen, want ook boksster Nouchka Fontijn is te gast. Nouchka is tweevoudig Europees kampioene in de klasse tot 75 kilo en winnares van het zilver op de Olympische Spelen in Rio. * Verder gaat de MAX-serie Hoe word ik 100 van start. In de serie gaan zes deelnemers de uitdaging aan met welvaartskwalen als overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes. Tijd voor MAX maakt alvast kennis met alle deelnemers. * Ook is journaliste Mariëtte Baarda te gast. Mariëtte heeft al van jongs af aan last van migraine en schreef er een boek over: Kinderen waaien om. Behalve een zelfportret ook een verslag van een avontuurlijke reis langs bizarre genezers en vreemdsoortige therapieën. * In de keuken staat Sarena Solari. Sarena werkte mee aan het Good Food Book en kookt daaruit haar eigen bijdrage: rode linzenpasta met paprikapesto. * Tenslotte een heel bijzonder optreden van violist Edmond Fokker van Crayestein. Edmond speelde voor beroemdheden over de hele wereld en vertrekt binnenkort naar Rome om op te treden voor paus Franciscus. In Google-Kalender eintragen Moderation: Martine van Os, Sybrand Niessen Originaltitel: Tijd voor MAX