TNT Film 04:55 bis 06:00 Western Flucht vor dem Galgen USA 1957

Der Revolverheld Harry McCord soll eine entflohene Mörderin fassen und an den Galgen bringen, doch die hübsche Ellen Beldon ist nicht die, für die sie gehalten wird. Während eines langen, gefährlichen Ritts durch New Mexico enthüllt McCord die Wahrheit und gerät so ins Visier des wahren Mörders. Nun muss er sein Leben aufs Spiel setzen, um die Frau, die er liebt, vor der Hinrichtung zu bewahren.

Schauspieler: Rory Calhoun (Harry McCord) Anne Francis (Ellen Beldon) Chuck Connors (Judd Farrow) Vince Edwards (Kell Beldon) John Litel (Mace Beldon) Robert Burton (Nathan Conroy) Guinn Williams (Elby Kirby) Originaltitel: The Hired Gun Regie: Ray Nazarro Drehbuch: David Lang, Buckley Angell Kamera: Harold J. Marzorati Musik: Albert Glasser Altersempfehlung: ab 12