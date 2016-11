TNT Film 03:20 bis 04:55 Komödie Wo Gangster um die Ecke knallen USA 1971 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kid Sally Palumbo hat sich nachdem seine Großmutter, Big Momma, ihn dazu aufgefordert hat vorgenommen, den Mafiaboss Baccala zu verdrängen. Dieser versucht Kid Sally zu besänftigen und lässt ihn ein Radrennen organisieren, was gehörig misslingt. Daraufhin fasst Kid Sally den Plan, Baccala ganz aus dem Weg zu räumen. Auch Mario ein zwielichtiger Ganove soll am neuen Vorhaben mitwirken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Kid Sally) Leigh Taylor-Young (Angela) Jo Van Fleet (Big Momma) Lionel Stander (Baccala) Robert De Niro (Mario) Irving Selbst (Big Jelly) Joe Santos (Exmo) Originaltitel: The Gang that Couldn't Shoot Straight Regie: James Goldstone Drehbuch: Waldo Salt Kamera: Owen Roizman Musik: Dave Grusin