TNT Film 15:00 bis 17:10 Actionfilm Die Mumie kehrt zurück USA 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken London im Jahr 1935: Zehn Jahre sind vergangen, seit der Abenteurer Rick und die Ägyptologin Evelyn die Mumie des Priesters Imhotep zurück ins Reich der Toten befördert haben. Inzwischen sind die zwei verheiratet und haben einen Sohn, dem es gelingt, Imhotep erneut auferstehen zu lassen. Als zugleich in Ägypten eine größere Urmacht ins Leben zurückgeholt wird, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Rick O'Connell) Rachel Weisz (Evelyn / Nefertiri) John Hannah (Jonathan) Arnold Vosloo (Imhotep) Dwayne Johnson (Der Skorpionkönig) Oded Fehr (Ardeth Bay) Patricia Velasquez (Meela / Anck-Su-Namun) Originaltitel: The Mummy Returns Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers Kamera: Adrian Biddle Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12