13th Street 21:55 bis 22:45 Krimiserie Criminal Minds Gute Erde USA 2012 Stereo 16:9 Merken In La Grande, Oregon, verschwinden binnen kurzer Zeit vier Männer. Weder die örtliche Polizei noch die BAU können Überschneidungspunkte zwischen den Vermissten feststellen. Nachdem der Erste tot aufgefunden wird, geht das Team von einer Täterin aus, die nach einem zeugungsfähigen Mann sucht. Als dann aber eine Schwangere mit entfernter Plazenta in ein Krankenhaus eingeliefert wird, glaubt Reid (Matthew Gray Gubler) an einen okkulten Hintergrund der Tat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Terlesky Drehbuch: Bruce Zimmerman, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16