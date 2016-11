13th Street 11:15 bis 12:05 Krimiserie Criminal Minds Ein großer Regen USA 2006 Stereo 16:9 Merken Ein Serienkiller verbreitet in New York Angst und Schrecken. Sein letztes Opfer war ein Geistlicher, der wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht stand, aber freigesprochen wurde. Das Team der BAU findet heraus, dass alle Opfer von einer Anklage freigesprochen wurden, außerdem scheint er auch schon zwei Polizisten auf dem Gewissen zu haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Lola Glaudini (Elle Greenaway) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Chris Mundy Kamera: Glenn Kershaw Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16