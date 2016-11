13th Street 08:55 bis 09:40 Krimiserie Navy CIS Die Spinne im Netz USA 2015 Stereo 16:9 Merken Im Haus eines Marine wurde eine Einbrecherin getötet. Gibbs (Mark Harmon) und sein Team finden dort Hinweise auf eine Terrorgruppe, die Delilah Fielding (Margo Harshman) vom Verteidigungsministerium schon länger unter Beobachtung hatte. McGee (Sean Murray) freut sich zunächst, seine Freundin Delilah wiederzusehen, leidet aber darunter, dass sie ihm verheimlicht hat, dass sie schon länger wieder zurück in Washington ist. Doch als beide in eine gefährliche Situation geraten, ist der persönliche Zwist schnell vergessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Holly Dale Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk

