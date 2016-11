National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:45 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Könige des Outbacks USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Das australische Outback gehört zu den wasserärmsten Gebieten der Erde. Doch auch hier gibt es Leben, also auch Wasser. Und in diesem Wasser existieren einige der gefährlichsten Tiere überhaupt. Zeb Hogan reist ins Northern Territory und nimmt die Wasserlöcher der australischen Wüste unter die Lupe. Fünf Monate des Jahres leben Süßwasserstechrochen, Sägerochen und Bullenhaie in einer mehr oder weniger großen tümpelartigen Umgebung. Hinzu kommen die scheuen Süßwasserkrokodile. All diese Tiere sind vergleichsweise groß und haben während der Trockenzeit ziemlich wenig Platz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Zeb Hogan Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish