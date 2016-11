National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Schlittenfahrt USA 2015 2016-11-10 05:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist tiefster Winter in Michigan, doch die arktischen Temperaturen halten das Team von "Pol Vet Services" nicht davon ab, den Tieren der Region zu helfen. Während sich Dr. Emily um eine trächtige Sau kümmern muss, untersucht Dr. Brenda neun wuschelige ?arplaninac-Welpen. Dr. Pol versucht hingegen herauszufinden, weshalb ein kleiner Igel dramatisch an Gewicht verliert. Zu guter Letzt steht Dianes Geburtstag bevor. Als Überraschung wollen Dr. Pol und Charles gemeinsam mit Freunden einen rostigen Pferdeschlitten wiederherstellen. Schaffen sie es, Dianes lang ersehnten Traum zu erfüllen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol