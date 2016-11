National Geographic Wildlife 15:15 bis 15:40 Dokumentation Wild Menu: Was Tiere essen Lecker Pasta USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die großen Weideflächen auf der Erde dienen vielen Spezies als eine Art immer nachwachsendes Grasbuffet. Doch die leckere Mahlzeit will gut zerkaut sein, damit der Verdauungsprozess einwandfrei abläuft. Deshalb verfügen beispielsweise Wiederkäuer über einen speziellen Magentrakt, der sich in vier Abschnitte unterteilt. "Wild Menu: Was Tiere essen" zeigt, wie dieser komplexe Verdauungsapparat funktioniert und klärt außerdem die Frage, warum Rinder nur im Unterkiefer Schneidezähne besitzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Menu