National Geographic Wildlife 12:45 bis 13:35 Dokumentation Snakes in the City Schlangen im Zug SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Stunde vor Sonnenaufgang erreicht Simon und Siouxsie ein panischer Anruf: "Schlange im Zug!", heißt es am anderen Ende. Sofort sind die beiden hellwach. Bewaffnet mit Taschenlampe und Greifern brechen die Schlangenjäger unverzüglich zu ihrer ungewöhnlichen Mission auf. Bei dem Reptil, das sie jagen, handelt es sich im schlimmsten Fall um eine Speikobra oder eine brandgefährliche Schwarze Mamba. Simon und Siouxsie bleibt nicht viel Zeit, denn an der nächsten Bahnstation steigen rund 200 Fahrgäste zu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snakes In the City