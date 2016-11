National Geographic Wildlife 11:10 bis 11:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Bella USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Nate Hedges lebt einen harten Rock'n'Roll-Lifestyle. Er macht die Nacht zum Tag, trinkt, raucht, macht Party bis zum Abwinken. Darunter leidet auch seine Bulldogge Bella. Schließlich kann sich das Herrchen zu einem Leben ohne Drogen und Alkohol durchringen. Doch nicht nur er braucht ein paar Reha-Maßnahmen. Und so soll sich Cesar Millan um die mittlerweile vierjährige Bella kümmern. Die Hündin ist unglaublich aggressiv, und Cesar hat es sich zum Ziel gesetzt, ihr dieses Verhalten abzugewöhnen. Hierzu sucht der Hundeflüsterer Unterstützung in dem nahe gelegenen Tierheim "Second Chance at Love". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer