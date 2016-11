National Geographic Wildlife 08:40 bis 09:30 Dokumentation Geheimakte Wildnis Das Monster von Long Island USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken 2008 machte in Montauk, Long Island, ein merkwürdiger Fund Schlagzeilen: Am Strand war eine tote Kreatur angespült worden, die selbst Fachleute verblüffte: Das Tier ließ sich keiner bekannten Spezies zuordnen. "Geheimakte Wildnis" lüftet das Geheimnis des "Monsters von Montauk". Der zweite Fall in dieser Folge führt nach Schweden, wo sich ein Mann wegen des Mordes an seiner Ehefrau verantworten muss. Die Indizien gegen ihn sind jedoch nicht eindeutig. Und schließlich zeigt "Geheimakte Wildnis", warum die Löwen im Serengeti-Nationalpark sich urplötzlich gegenseitig attackieren und töten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Case Files