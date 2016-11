National Geographic Wildlife 07:00 bis 07:45 Dokusoap Der Hundeflüsterer India, Jagger, And Axl USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Jagger ist ein kleiner Terrier. Seinem Frauchen Pat macht er aber vor allem jede Menge Ärger. Cesar Millans Aufgabe ist es nun, das Ego des kleinen Jagger in den Griff zu bekommen. Auch Cesars zweiter Klient ist offenbar nach einem echten Rocker benannt: Axl. Eigentlich ist er ein Rettungshund, doch nun hat er eine neue Familie. Die wohnt direkt am Meer und möchte gerne mit Axl am Strand spazieren gehen. Doch das Tier hat wahnsinnige Angst vor dem großen Wasser. Schließlich ist da noch die aggressive India. Schon häufig hat sie ihre Besitzer gebissen. Die suchen jetzt den Beistand des Hundeflüsterers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer