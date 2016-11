National Geographic People 12:50 bis 13:35 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibt es eine Krankheit des 21. Jahrhunderts? Diese Frage stellt sich Dr. Shah, als sie Carrie kennenlernt. Die junge Frau glaubt an einer Körperwahrnehmungsstörung zu leiden - ein Syndrom, bei dem Menschen ständig zwanghaft ihr Spiegelbild überprüfen müssen. Existierte eine solche Erkrankung immer schon? Oder ist sie eine Folge des überzogenen Körperkultes unserer Tage und des absurden Hypes, der derzeit um Prominente gemacht wird? Dr. Shah geht diesem wenig beachteten Thema einmal ganz genau auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice