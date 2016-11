National Geographic People 01:30 bis 02:15 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2016-11-11 15:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 29-jährige Wayne klagt über Stiche in Händen und Füßen - Symptome, die man für unbedenklich halten könnte. Dr. Patrick Bower jedoch vermutet dahinter das Guillian-Barré-Syndrom, eine seltene und sehr gefährliche Nervenerkrankung. Tests bestätigen seinen Verdacht. Dr. Sara Kayat untersucht währenddessen Jason. Der junge Mann klagt über starke Brustschmerzen und kommt zudem aus einer Familie, in der es bereits etliche Herzkrankheiten gab. Als Dr. Kayat bei ihm auch noch hohen Blutdruck feststellt, überweist sie ihn umgehend ins Krankenhaus. Sie befürchtet das Schlimmste... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice