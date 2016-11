National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2016-11-09 00:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Zu den täglichen Aufgaben des Ärzte-Teams am Balham Park gehört es, besorgte Patienten zu beruhigen. Dr. Chris Pearce etwa behandelt einen ängstlichen Pfarrer, der befürchtet, dass er aufgrund seiner gereizten, blutunterlaufenden Augen nicht in der Lage sein könne, eine Beerdigung zu leiten. Dr. Heather Watson wiederum kann ein 18-jähriges Mädchen, das sich Sorgen wegen eines Knotens in der Brust macht, ohne jeden Befund nach Hause schicken. Und Dr. Patrick Bower lässt schließlich sofort abklären, ob es sich bei dem verdächtigen Knubbel auf der Zunge eines Patienten um ein Krebsgeschwür handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice