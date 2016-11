National Geographic People 15:05 bis 15:50 Reportage Kenny & Zoltan: Die Giftjäger Wettlauf gegen die Zeit USA 2012 2016-12-09 13:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn Tierfotograf Mattias Klum Schlangen sieht, ist er nicht mehr zu bremsen - und vergisst bei dem Versuch, das Reptil aufs Bild zu bannen, oft jede Vorsichtsmaßregel. Zoltan und Kenny fällt die undankbare Aufgabe zu, auf Mattias Acht zu geben. Und das ist auch bitter nötig, als bei einem Fototermin bei einem Schlangenzüchter durch eine Unachtsamkeit ein besonders giftiges Exemplar entwischt und genau auf Mattias zuhält. Nachdem diese Gefahr gemeistert ist, besuchen die Forscher ein Krankenhaus, wo sie auf das Opfer eines Schlangenbisses treffen. Der junge Mann ist nahezu vollständig gelähmt - und ein Schlangenserum, das ihm helfen könnte, ist nicht zu beschaffen. Kenny und Zoltan beschließen, ihre Beziehungen spielen zu lassen, um das Heilmittel aus Thailand einfliegen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zoltan Takacs (Toxinologist, Explorer, Himself) Moderation: Kenny Broad, Zoltan Takacs Originaltitel: Kenny and Zoltan's Venom Quest