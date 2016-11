National Geographic People 11:20 bis 11:40 Reportage Abenteuer Kochen Brasilien USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode verschlägt es Ruth Reichl nach Paraty, eine malerische brasilianische Kleinstadt rund 250 Kilometer südlich von der pulsierenden Metropole Rio de Janeiro entfernt. Mit im Gepäck: "Doc" Willoughby, seines Zeichens Gastro-Kritiker und Autor. In Paraty treffen die beiden Yara Roberts, eine international erfolgreiche Küchenchefin, die hier eine Kochschule betreibt. Von ihr lernen Ruth und Doc, wie lokale Köstlichkeiten wie "Shrimp Bobo" und das Bohnengericht "Tutu" zubereitet werden. Außerdem kommen die beiden auf ihrer kulinarischen Reise in den Genuss von gefülltem Schwein, würziger Entensuppe und gegrilltem Fisch in Bananenblättern. Natürlich lassen sie sich ein Gläschen von dem legendären brasilianischen Zuckerrohr-Schnaps Cachaça nicht entgehen. Am Ende sind sich die Gourmets in ihrem Urteil einig: Die kulinarische Vielfalt, die vor allem portugiesischen und afrikanischen Einflüssen zu verdanken ist, lässt keine Wünsche offen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gourmet?s Adventures With Ruth