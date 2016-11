Spiegel TV Wissen 21:00 bis 21:45 Dokumentation Ab in die Wüste! - Europas Antwort auf den "Burning Man" D 2015 Merken Ab in die Wüste! - Europas Antwort auf den "Burning Man": Jedes Jahr wieder errichten hunderte von Aktivisten im "nowhere" der spanischen Wüste eine temporäre Stadt. Nach dem Vorbild der amerikanischen "Burning Man-Bewegung" wird das Zeltlager nicht nur zur großen Kunstausstellung, sondern auch zu einem Ort intensiver Selbstdarstellung und einer großen Partyzone. Jeder Einzelne ist das Programm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ab in die Wüste! - Europas Antwort auf den "Burning Man"