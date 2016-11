Disney Cinemagic 23:45 bis 23:55 Trickserie Micky Maus Das beste Pferd im Stall / Mickys Ein-Mann-Band / Wach auf, Goofy! USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Weil sie irgendwie Geld für die Autoreparartur auftreiben müssen, versuchen Micky, Goofy und Donald, beim Rodeoreiten den ersten Preis zu gewinnen. (b) Micky, der als Ein-Mann-Band in London unterwegs ist, zieht die Aufmerksamkeit der Queen auf sich. (c) Goofy hat ein Vorstellungsgespräch, doch er ist einfach nicht wach zu kriegen. Micky und Donald versuchen nun zu verhindern, dass er dieses wichtige Gespräch verschläft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney Mickey Mouse Regie: Aaron Springer