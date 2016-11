Disney Cinemagic 12:00 bis 13:45 Familienfilm Muppets Most Wanted USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das haut selbst den stärksten Frosch von den Saugnapfzehen: Durch einen infamen Trick seines Doppelgängers ist der liebenswerte Kermit auf einmal der meist gesuchte Kriminelle der Welt! Und niemand glaubt ihm - selbst seine Freunde, die Muppets, scheinen dem Superschurken auf den Leim zu gehen... Vorhang auf - die Muppets sind wieder da! In MUPPETS - MOST WANTED tourt die Crew mit ihrer grandiosen, ausgeflippten Show durch ganz Europa und macht Halt in aufregenden Metropolen wie Berlin, Madrid, Dublin und London. Doch am Showhimmel ziehen dunkle Wolken auf... Das haut selbst den stärksten Frosch von den Saugnapfzehen: Durch einen infamen Trick seines Doppelgängers ist der liebenswerte Kermit auf einmal der meist gesuchte Kriminelle der Welt! Und niemand glaubt ihm - selbst seine Freunde, die Muppets, scheinen dem Superschurken auf den Leim zu gehen... Vorhang auf - die Muppets sind wieder da! In MUPPETS - MOST WANTED tourt die Crew mit ihrer grandiosen, ausgeflippten Show durch ganz Europa und macht Halt in aufregenden Metropolen wie Berlin, Madrid, Dublin und London. Doch am Showhimmel ziehen dunkle Wolken auf: Der weltweit berüchtigte Superschurke Constantine - Kermit wie aus dem Froschgesicht geschnitten - plant gemeinsam mit seinem hinterlistigen Handlanger Dominic (Ricky Gervais) einen neuen bitterbösen Coup: Er will unter dem Deckmantel der Muppet Show mit dem spektakulärsten Juwelenraub aller Zeiten in die Geschichte eingehen! Nach einem geschickt eingefädelten Rollentausch findet sich Kermit, plötzlich auf der Flucht vor CIA und Interpol, letztendlich in einem russischen Knast wieder, einer leicht verrückten Gefängniswärterin (Tina Fey) hoffnungslos ausgeliefert. Doch es bleibt die Hoffnung, dass Miss Piggy, Animal, Fozzie Bär, Gonzo und Co. dem falschen Kermit doch noch auf die Schliche kommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricky Gervais (Jean Pierre Napoleon) Ty Burrell (Nadya) Tina Fey (Zeitungsmädchen) Chloë Grace Moretz (Great Escapo) Tom Hiddleston (Christopher Waltz) Stanley Tucci (Ivan) Salma Hayek (Salma Hayek) Sprecher: Steve Whitmire (Jean Pierre Napoleon) Eric Jacobson (Nadya) Dave Goelz (Zeitungsmädchen) Bill Barretta (Great Escapo) David Rudman (Christopher Waltz) Originaltitel: Muppets Most Wanted Regie: James Bobin Drehbuch: Nicholas Stoller, James Bobin Kamera: Don Burgess Musik: Christophe Beck