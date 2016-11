AXN 03:05 bis 04:10 Krimiserie Dexter Ein letzter Freundschaftsdienst USA 2012 16:9 Merken Dexter ist immer noch mit Isaaks Freigang beschäftigt, aber eine interne Auseinandersetzung des Koshka-Clans könnte sich zu seinem Vorteil auswirken. Während die Miami Metro einen mysteriösen Brandleger jagt, bemüht sich Dexter verzweifelt, seine Beziehung mit Hannah zu beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Desmond Harrington (Joey Quinn) Originaltitel: Dexter Regie: Steven Schill Drehbuch: Tim Schlattmann, Jeff Lindsay, James Manos Jr. Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18