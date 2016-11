AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Die Geiselnehmer GB 2006 16:9 Merken Als der MI5 herausfindet, dass ein mit Al-Qaida kollaborierender Ölscheich scheinbar einen streng geheimen Nuklear-Deal der britischen Regierung sabotieren will, begibt sich Ros undercover nach Saudi-Arabien. Doch als sie von Terroristen in Geiselhaft genommen wird, spitzt sich die Lage zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rory MacGregor (Colin Wells) Nicola Walker (Ruth Evershed) Rupert Penry-Jones (Adam Carter) Hermione Norris (Ros Myers) Anna Chancellor (Juliet Shaw) Raza Jaffrey (Zafar Younis) Miranda Raison (Jo Portman) Originaltitel: Spooks Regie: Andy Hay Drehbuch: Raymond Khoury Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16