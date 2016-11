TNT Comedy 01:10 bis 01:35 Comedyserie Add a Friend Turm der Liebe D 2014 16:9 Merken Felix ist nun im Sanatorium in der Schweiz und versucht nach Anleitungen des Gurus einen Turm der Liebe zu bauen. Gisela macht sich Vorwürfe, dass sie Felix noch in Unsicherheit lies, ob Gerd oder Klaus sein Vater ist. Aber im Sanatorium wird Felix vom alten Bekannten Franky und dessen Sexsucht abgelenkt. Tom hat sich ein Spielchen mit seinem Onkel geleistet - mit fatalen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Duken (Felix) Friedrich Mücke (Tom) Gisela Schneeberger (Gisela) Michael Brandner (Jupp Schrader) Julia Hartmann (Annika) Andreas Heinzel (Polizist) Dietrich Hollinderbäumer (Gerd) Originaltitel: Add a Friend Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Christian Lyra, Sebastian Wehlings