TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Der Trauerarbeiter USA 2008 16:9 Merken Da Charlie nicht mehr weiter weiß, sucht er eine Psychiaterin auf. Diese stellt fest, dass er die Abfuhr seiner Ex-Verlobten Mia nicht überwunden hat. Daraufhin macht Charlie Mia erneut einen Antrag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Emmanuelle Vaugier (Mia) Anastasia Roark (Pepper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman