TNT Comedy 19:30 bis 19:55 Comedyserie Two and a Half Men Gekühlte Schmetterlinge USA 2008 16:9 Merken Kurz vor seiner Hochzeit weigert sich Teddy die Wohnung seiner Tochter zu finanzieren. Charlie hilft Courtney finanziell und beide landen wieder im Bett, obwohl sie zuvor mit ihm Schluss gemacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Robert Wagner (Teddy Leopold) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Joel Zwick Drehbuch: Don Foster, Eddie Gorodetsky, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman