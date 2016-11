TNT Comedy 13:25 bis 13:50 Comedyserie Angie Tribeca Unter Fegern USA 2015 16:9 Merken Erneut konnten britische Gangster eine Bank ausrauben. Natürlich gefällt das Angie Tribecas Vorgesetzten überhaupt nicht und so schickt er seine besten Leute Tribeca und Geils undercover. Als die Gang von der Polizei hochgenommen wird, landen alle Mitglieder im Gefängnis. Das einzige Problem: Tribeca uns Geils sitzen jetzt auch hinter schwedischen Gardinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Evan Boymel (Reporter) Alexander G. Eckert (Dennis the Menace) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Jon Poll Drehbuch: Alex J. Reid, Ryan Walls, Ava Tramer Kamera: Tom Magill Musik: Jim Latham Altersempfehlung: ab 6