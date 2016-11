TNT Comedy 11:10 bis 11:35 Comedyserie Die Millers Die Therapie USA 2013 16:9 Merken Weil er während seiner Reportagen immer wieder von heftigen Gähn-Anfällen geplagt wird, sucht Nathan einen Therapeuten auf. Die Diagnose: Mutter Carol ist der Auslöser! Um das Problem zu lösen, will Nathan sich ändern und nun sehr viel netter zu seiner Mutter sein. Carol wird misstrauisch und will aktiv herausfinden, was Nathan dem Therapeuten über sie erzählt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) J.B. Smoove (Ray) Jayma Mays (Debbie) Eve Moon (Mikayla) Rose Abdoo (Trisha) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Austen Earl Kamera: Gary Baum Musik: Matt Mariano, Danny Lux