TNT Comedy 09:15 bis 09:40 Comedyserie Hot in Cleveland Der Graf von Cleveland USA 2015 16:9 Merken Joy sieht Bob in einem ganz neuen Licht, als der Detektiv ihrem Enkelsohn Wilbur hilft, sich gegen einen Schulhofschläger zu wehren. Leider taucht ausgerechnet jetzt wieder eine alte Bekannte in Bobs Leben auf. Victoria versucht, mit ihrem wesentlich jüngeren Freund mitzuhalten, während Melanie beschließt, sich online einer alten Schulkameradin zu stellen, die sie früher schikaniert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Georgia Engel (Mamie) Sophie Winkleman (Jill) Adam Croasdell (Earl of Cleveland) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sam Johnson, Chris Marcil Kamera: Gary Palmer Musik: Ron Wasserman