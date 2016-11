FOX 02:55 bis 03:40 Actionserie Strike Back Das Syndikat GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Shiro, der Sohn des in die Jahre gekommenen Yakuza-Oberhaupts, ergreift die Macht über das japanische Verbrechersyndikat. Sein erstes Ziel ist klar: Rache an der "Section 20". Locke ahnt inzwischen, dass ihr Versteck von einem nordkoreanischen Spion verraten wurde und sein Team sich in großer Gefahr befindet. Wenig später wird der geheime Unterschlupf tatsächlich von der Yakuza angegriffen. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Die blutige Auseinandersetzung stellt die "Section 20" vor die Frage, inwieweit Nordkorea in die Sache verstrickt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Robson Green (Lt. Col. Philip Locke) Milauna Jemai Jackson (DEA SA Kim Martinez) Michelle Yeoh (Mei Foster) Masa Yamaguchi (Shiro) Originaltitel: Strike Back Regie: Julian Holmes Drehbuch: James Dormer Kamera: Jean-Philippe Gossart Musik: Scott Shields