FOX 21:00 bis 21:40 Fantasyserie Sleepy Hollow Das Monster von Jersey USA 2016 Stereo 16:9 HDTV In Sleepy Hollow taucht ein Monster auf, das dem Jersey Devil verdächtig ähnlich sieht. Crane muss in der Vergangenheit wühlen, um eine Verbindung zwischen den beiden zu finden. Zwischen Jenny und Joe kriselt es, während es auch für Abbie nicht gut läuft. Sie kämpft immer noch mit den Folgen ihres Traumas. Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Zach Appelman (Joe Corbin) Lance Gross (Daniel Reynolds) Jessica Camacho (Sophie Foster) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Sylvain White Drehbuch: Sam Chalsen, Nelson Greaves