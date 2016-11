FOX 11:20 bis 12:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Spinat-Spur USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Callen, Sam, Kensi und Deeks steht ein wenig stimmungsvolles Weihnachtsfest bevor: An Bord des Flugzeugträgers USS Van Buren sollen sie den Mord an einem ihrer NCIS-Kollegen aufklären. Nell und Eric müssen unterdessen ihren wohlverdienten Urlaub mit Dienst im Hauptquartier verbringen. Sie versuchen trotz allem, das Beste aus der Situation zu machen. Hetty dagegen zieht es in die Ferne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Tim Clemente, R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson