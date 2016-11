FOX 06:50 bis 07:35 Krimiserie Navy CIS Schlimme Tage USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Der alte Fall, der Jenny mit Deckers Tod eingeholt hat, beschäftigt Gibbs und sein Team. Es stellt sich heraus, dass die Partnerin eines Killers, den Gibbs vor Jahren getötet hat, sich nun an ihm rächen will. Doch Ärger droht auch im eigenen Haus: Nachdem Jenny bei einer Schießerei getötet wurde, übernimmt Leon Vance den Direktorenposten und hat wenig erfreuliche Neuigkeiten für das Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tom Wright Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk