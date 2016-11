ARTE 01:15 bis 02:00 Magazin Tracks Bibi Bourelly / Julian Glander / Quayola / Princess Nokia Bibi Bourelly - Eine Hit-Schreiberin auf dem Weg zum Popstar / Die herrlich bunte Bilderwelt des Julian Glander / Mode + Tech = Interactive Fashion / Doku "The Hard Stop" / Aussteiger-Techno: Voodoohop / Quayola - Kunstgeschichte durch den Digitalwolf gedreht / Live: Princess Nokia D, F 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Bibi Bourelly - eine Hit-Schreiberin auf dem Weg zum Popstar: Die Berlinerin Bibi Bourelly schreibt Songs für Usher, Selena Gomez und Diplo. Vor allem aber lieferte sie mit Rihannas "Bitch Better Have My Money" einen Riesenhit. Jetzt wagt sie selbst den Schritt ins Rampenlicht. (2): Die herrlich bunte Bilderwelt des Julian Glander: Er macht einen Animationsfilm aus James Francos wirren Gedanken oder gestaltet GIFs als Coverart für Jamie xx. Ob Memes, Dada-Pop-Videogames oder Mikrokurzfilme - für Julian Glander gilt: Hauptsache knallbunt! (3): Mode + Tech = Interactive Fashion: Wann können meine Klamotten endlich so viel wie mein Smartphone? Die Kleider von Jasna Rok reagieren dank EEG-Sensor auf die Gedanken ihrer Träger. Und die interaktiven Outfits von Ying Gao verändern sich, je nachdem, wer sie wie anguckt oder anspricht. (4): Doku "The Hard Stop": Die Erschießung von Mark Duggan durch die Polizei löste in London vor fünf Jahren die größten Unruhen seit Jahrzehnten aus. Jetzt kommt mit "The Hard Stop" die erste große Doku zum Thema in die UK-Kinos. (5): Aussteiger-Techno: Voodoohop: Ein Künstler-Kollektiv aus Brasilien will die Menschen vom Stress des Alltags befreien. Dafür schmeißen sie weltweit ihre legendären Voodoohop-Partys. (6): Quayola - Kunstgeschichte durch den Digitalwolf gedreht: Mit speziell entwickelter Software und Musik dekonstruiert der Londoner Videokünstler Quayola Klassiker des Barock und zwingt sein Publikum staunend zum Neudenken. (7): Live: Princess Nokia: Die New Yorkerin mit puerto-ricanischen Wurzeln hat schon diverse Labelangebote abgelehnt. Ihre Songs sollen kostenlos bleiben. Trotzdem - oder gerade deshalb - hat die selbsternannte Feministin mit ihren Raps einen riesigen Hype ausgelöst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks