Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Killjoys Dunkles Geheimnis CDN 2016 Stereo 16:9 Merken Dutch (Hannah John-Kamen), Johnny (Aaron Ashmore) und D'Avin (Luke Macfarlane) befinden sich auf einer Rettungsmission in den Badlands. Dabei treffen sie in einer verlassenen Mine auf einen unerwarteten Feind. In der Zwischenzeit wird Pawter (Sarah Power) immer noch in Spring Hill festgehalten. Damit sie nicht fliehen kann, hat man ihr eine Fußfessel angelegt, die explodiert, wenn sie Spring Hill verlässt. Sie erfährt, dass Jelco (Pascal Langdale) ihre Hilfe benötigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah John-Kamen (Dutch) Aaron Ashmore (John Jaqobis) Luke Macfarlane (D'avin Jaqobis) Tamsen McDonough (Lucy) Morgan Kelly (Alvis Akari) Sarah Power (Pawter Simms) Rob Stewart (Khlyen) Originaltitel: Killjoys Regie: Martin Wood Drehbuch: Jon Cooksey Musik: Jim McGrath, Tim Welch Altersempfehlung: ab 16