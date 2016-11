Syfy 15:10 bis 15:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Testgebiet USA 2004 Stereo 16:9 Merken Hoshi (Linda Park) kann das Signal der verwanzten Kimocite-Ladung orten und somit den Standort der Xindi-Waffe bestimmen. Auf dem Weg dorthin muss die Enterprise allerdings ein dichtes Anomalienfeld durchqueren, was zu großen Schäden am Schiff führt. In letzter Sekunde eilt der NX-01, das andorianische Schiff von Commander Shran, zur Hilfe, das die Enterprise mit einem Traktorstrahl aus dem Anomalienfeld zieht. Nun suchen die beiden Crews gemeinsam nach der Xindi-Waffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) John Billingsley (Dr. Phlox) Jeffrey Combs (Shran) Randy Oglesby (Degra) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Chris Black Kamera: Marvin V. Rush Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 6