Syfy 06:40 bis 07:30 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 51 Stein und Staub USA 1968 Stereo 16:9 Merken Seltsame Funksignale locken die Enterprise zu einem kleinen Planeten. Doch Captain Kirk und seine Crew werden in eine Falle gelockt. Die Fremden entpuppen sich als Kelvaner aus der Andromeda-Galaxie. Sie wollen untersuchen, ob sich diese Galaxie zur Besiedelung eignet. Da ihr eigenes Schiff zerstört wurde, wollen sie die Enterprise übernehmen, um den 300 Jahre dauernden Heimweg antreten zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Walter Koenig (Chekov) Nichelle Nichols (Uhura) Majel Barrett (Christine) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Marc Daniels Drehbuch: D. C. Fontana, Jerome Bixby Kamera: Keith C. Smith Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6