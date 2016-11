Zee.One 22:25 bis 00:05 Thriller Aatma IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Die kleine Nia ist ein stilles und unsicheres Kind. Nach der Scheidung seiner Eltern lebt das Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter bei den Großeltern. Um das Kind nicht unnötig zu belasten, verheimlichen ihm die Erwachsenen, dass Nias Vater Abhay nicht mehr am Leben ist. Ein dunkles Geheimnis umgibt seinen Tod. Seltsame Dinge gehen plötzlich vor, als eines Tages ein Junge, der Nia in der Schule mehrmals gehänselt hatte, tot aufgefunden wird. Als sich um Nia herum weitere mysteriöse Unglücksfälle häufen und das Mädchen mehr und mehr von ihrem abwesenden Vater spricht, ist Nias Mutter Maya davon überzeugt, dass Abhays Geist von seiner Tochter Besitz ergriffen hat. Doch niemand schenkt der verzweifelten Frau Glauben, bis sie ein Priester auf mögliche Abhilfe bringt. Doch diesen Weg hat bisher kein lebendiger Mensch je beschritten. Indiens Sex-Symbol Bipasha Basu spielt die Hauptrolle in diesem nervenzerreißenden Psycho-Thriller um eine Mutter, die für ihre Tochter an ihre Grenzen geht. Basu wuchs mit zwei Schwestern in Kalkutta auf und wollte ursprünglich eine Laufbahn als Ärztin einschlagen, bis ihr ein Ohnmachtsanfall bei der Obduktion eines Nagetiers einen Strich durch die Rechnung machte. Über ihre erfolgreiche Tätigkeit als Model kam Basu schließlich zur Schauspielerei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bipasha Basu (Maya Verma) Nawazuddin Siddiqui (Abhay) Doyel Dhawan (Niya) Darshan Jariwala (Priest) Mohan Kapoor (counselor) Tillotama Shome (Supporting actor) Moderation: Sangeet Haldipur Originaltitel: Aatma Regie: Suparn Verma Drehbuch: Suparn Verma Kamera: Sophie Winqvist Musik: Sangeet Haldipur Altersempfehlung: ab 16