Zee.One 18:25 bis 20:15 Komödie Wo bitte geht's nach Delhi? IND 2011 20 40 60 80 100 Merken Businessfrau Mihika hat es eilig, von ihrem anstrengenden Geschäftstrip zurück nach Delhi zu ihrem Mann zu kommen. Doch wegen eines Staus verpasst sie ihren Flug. Wütend beschuldigt sie ihren exzentrischen Taxifahrer Manu, Schuld an der Verspätung zu sein. Ausgerechnet dieser Manu ist ihr Sitznachbar auf dem Billigflug, auf den Mihika umgebucht wird. Doch auch diese Maschine bringt Mihika nicht ans Ziel, denn mittendrin wird der Flieger nach Jaipur umgeleitet. Von dort jedoch geht an diesem Tag kein Flug mehr, und so sieht sich Mihika gezwungen, den ihr verhassten Manu zum Fahrdienst über's Land in einem klapprigen Mietwagen zu überreden. Mittendrin aber macht der Wagen schlapp und die beiden müssen notgedrungen in einem kakerlakenbefallenen Hotel übernachten. Der unfreiwillige Roadtrip wird immer schlimmer, als Mihika auch noch plötzlich ohne Gepäck und Geld dasteht und zusammen mit Manu die Weiterreise auf einem Kamel antreten muss. Doch die atemberaubende Lebensfreude und Farbenvielfalt Indiens, das die beiden gezwungenermaßen auf ihrer langsamen Reise erkunden, bleibt nicht lange ohne Wirkung. Geschickt weiß das wunderbar gefilmte Roadmovie den Zuschauer dank der unwiderstehlichen Magie der indischen Landschaft in seinen Bann zu ziehen. Auch Ex-Miss Universe Lara Dutta macht eine blendende Figur in dieser leichtfüßigen Komödie, die zudem Bollywood-Megastar Akshay Kumar mit einem kleinen Gastauftritt als Duttas wartender Ehemann verziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vinay Pathak (Manu Gupta) Lara Dutta (Mihika Mukherjee) Yana Gupta (Dancer / Singer) Akshay Kumar (Lt. Col. Vikram Singh Rana) Gaurav Gera (Gopi) Pankaj Jha (Police Inspector Mishra) Brijendra Kala (Train Ticket Collector) Moderation: Gourov Dasgupta Originaltitel: Chalo Dilli Regie: Shashant Shah Drehbuch: Arshad Sayed Kamera: Nikos Andritsakis Musik: Gourov Dasgupta Altersempfehlung: ab 6