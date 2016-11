Zee.One 16:25 bis 18:25 Melodram Geheime Liebe IND 2005 20 40 60 80 100 Merken Anjali wächst fern ihrer indischen Heimat in Kanada auf. Ihr Herz gehört dem charmanten, aber mittellosen Musiker Raja. Doch sie weiß, dass ihre Eltern der Verbindung niemals zustimmen würden. Anjalis Schwester Aarti jedoch steht hinter der Beziehung und verspricht, bei den Eltern für Raja zu werben. Doch dann verstirbt die schwangere Aarti völlig unerwartet bei der Geburt ihrer Zwillingsmädchen. Gemäß indischer Bräuche möchten Anjalis Eltern, dass sie nun ihren verwitweten Schwager Aditya heiratet und ihre Nichten an Stelle ihrer Schwester aufzieht. Für das Wohlergehen der Kinder gibt Anjali schweren Herzens ihre Liebe zu Raja auf und geht mit Aditya zurück nach Indien. Doch die Eheleute bleiben sich fremd. Eines Tages kommt Raja, inzwischen ein gefeierter Popstar, in die Stadt. Sofort flammen zwischen Anjali und Raja die alten Gefühle wieder auf. Doch Anjali ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Verpflichtung und der Stimme ihres Herzens. Wie soll sie sich entscheiden? Bereits im Vorfeld seiner Veröffentlichung sorgte dieses herzzerreißende Liebesdrama für viel Aufregung wegen seines Aufgebots an namhaften Stars: Neben Kareena Kapoor agieren hier Ex-Miss Universe Sushmita Sen, Akshay Kumar sowie Alt-Star Anil Kapoor, dessen Bruder Boney Kapoor zudem als Produzent fungierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Aditya Sahai) Akshay Kumar (Raja) Kareena Kapoor (Anjali Sahai) Sushmita Sen (Aarti Sahai) Shamita Shetty (Pallavi Arora) Manoj Bajpai (Dil Arora) Moderation: Himesh Reshammiya Originaltitel: Bewafaa Regie: Dharmesh Darshan Drehbuch: Dharmesh Darshan Kamera: Ravi Yadav Musik: Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 6