Dokumentation Ultimate Airport Dubai USA 2015

Mel muss einen kühlen Kopf bewahren. In Terminal 3 soll sich ein Passagier aufhalten, der mit Ebola infiziert ist - eine Situation, von der alle Behörden im Flughafen sofort unterrichtet werden müssen. Während die Service-Managerin noch auf eine Diagnose der Ärzte wartet, bereitet Leigh ein öliger Geruch an Bord einer Boeing 777-300 Sorgen. Bei der Suche nach der Quelle verlässt er sich auf ein klassisches Hilfsmittel: seine Nase. Am Zoll hat das Personal ebenfalls ein Problem. Eine große Ladung mit Sicherungsschaltern stellt sich als gefälscht heraus.

Originaltitel: Ultimate Airport Dubai