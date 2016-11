National Geographic 13:20 bis 14:15 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit 50-Tonnen-Manöver unter Wasser USA 2009 Stereo 16:9 Merken Denkt man an Curaçao, denkt man an kristallklares Wasser, endlose Sandstrände und karibischen Flair. Aber Sean Riley ist kein gewöhnlicher Urlauber, der sich hier in der Sonne aalen möchte. Er ist auf die malerische Antilleninsel gekommen, um einen höchst riskanten Spezialauftrag auszuführen. Von einem Riesenfrachter soll er mit einem Team erstklassiger Industrietaucher ein rund 50 Tonnen schweres Ruder aus Eisenerz abmontieren, das anschließend verladen und nach China transportiert werden soll. An Land wäre der Job kein Problem für den erfahrenen Sean Riley, aber unter Wasser hat er noch keine Erfahrung. Ob er die Herausforderung in der Karibik erfolgreich meistern wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes