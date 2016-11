Kinowelt 08:35 bis 10:10 Komödie Eine Familie zum Knutschen in Manhattan NL 1992 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwischen Holland und den USA findet ein Familien-Austauschprogramm statt. Der Stadtrat der Luxuswohngegend Sonnental nutzt die Gunst der Stunde, um die chaotische Familie Flodder für mindestens ein Jahr loszuwerden. In New York angekommen schütteln sie den hysterischen Sozialarbeiter Sjakie am Flughafen ab und werden zu allem Überfluss auch direkt mit einer russischen Ärztedelegation verwechselt. Sie Leben in Saus und Braus und treiben in Übersee als Russen ihr Unwesen: Als Betreiber eines Nachtclubs stellen sie eine Gefahr für den amerikanischen Präsidenten und die Stabilität der amerikanischen Moral dar. Es beginnt ein turbulenter und unverwechselbar chaotischer Streifzug durch New York. Also ein ganz normaler Urlaub für die Flodders! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nelly Frijda (Mama Flodder) Huub Stapel (Johnnie Flodder) René van 't Hof (Klaus Flodder) Tatjana Simic (Kees Flodder) Lou Landré (Werner van Kooten) Mandy Negerman (Tina Flodder) Melle de Boer (Holgie Flodder) Originaltitel: Flodder in Amerika! Regie: Dick Maas Drehbuch: Clara van Bool, Dick Maas Kamera: Marc Felperlaan Musik: Dick Maas Altersempfehlung: ab 12