Disney XD 21:30 bis 21:50 Trickserie Paket von X Folge: 17 Trolls großes Rennen / Gut in Form USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Um den Moko Cup zu gewinnen, greift Troll auf kleine Hilfen vom Planeten X zurück. (b) Ein neuer Gürtel vom Planeten X verstärkt die Muskelkraft. Allerdings verwandeln sich die neuen Muskeln nach kurzer Zeit in Fett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: James Wootton, Rob Boutilier