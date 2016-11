Disney XD 19:30 bis 19:55 Trickserie Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker Der Test USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Freemaker kennen endlich die Wahrheit über Naare. Doch beim Versuch vor der Sith-Agentin zu fliehen wird ihr Schiff beschädigt und sie müssen auf Takodana notlanden. Dort treffen sie auf Maz Kanata und bekommen einen augenscheinlich einfachen Auftrag vom berüchtigten Piraten Hondo Ohnaka. Das Team soll ihm "drei goldene Kugeln" von einem nahegelegenen Mond bringen. Doch die "Kugeln" entpuppen sich als Eier von Drachenrössern und die Freemaker haben plötzlich eine ganze Horde dieser wütenden Varactyle am Hals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures Regie: Michael Hegner Drehbuch: Bill Motz, Bob Roth Altersempfehlung: ab 6