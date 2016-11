History 01:20 bis 02:05 Dokumentation Appalachian Outlaws - Im Ginsengrausch Letzte Warnung USA 2014 Stereo 16:9 Merken Tony wird von Mr. Lee ermahnt, mit den Lieferungen schneller nachzukommen. Mike übergibt Tony ein Beweisstück, das er von den Wilderern hat, die Ross Ginseng gestohlen haben: Corbys Visitenkarte. Mike spioniert Corby hinterher, schreibt sich die Nummernschilder seines Teams auf und sendet eine unverblümte Botschaft an alle Ginsengsammler von außerhalb. Beim Sammeln müssen Raven, Ki und Greg sich in Sicherheit bringen, als in der Nähe eine Schießerei losgeht. Obie dagegen entdeckt, dass sein Ginsengvorrat gestohlen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Appalachian Outlaws Altersempfehlung: ab 12