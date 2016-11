History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Logzilla USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Alaska bekommt das Team neue Energie, als mit Mike Papac und Brian "Skooby" Carter zwei wertvolle Mitarbeiter zu ihnen stoßen. In Washington arbeitet Gabes alte Crew wieder mit voller Kraft, aber ein mechanischer Ausfall wirft das Team zurück. In Kanada war Triack Resources den Großen schon lange auf den Fersen und die Crew setzt alles daran zu gewinnen. In Wyoming versucht David selbst einen Yarder zu bauen, um rechtzeitig fertig zu werden. In Florida gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und die Dreadknots nutzen ein zweites Boot namens "Logzilla", um zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12