SAT.1 Gold 05:25 bis 05:55 Dokusoap Lenßen & Partner Tod im Reitstall Tod im Reitstall D 2003 Merken Nachdem sein kostbarstes Rennpferd Hurrikan getötet wurde, fürchtet Reitstallbesitzer Bernhard Pleissen um das Leben seines zweitbesten Pferdes. Die Ermittler schleusen sich als Journalisten getarnt in den Reitstall ein. Dort gerät Jockey Fabian Martens in ihr Visier, der ein Motiv hätte, sich mit den Pferdemorden an Pleissen zu rächen. Oder steckt der unzufriedene Stallknecht dahinter? Nach einer Verfolgungsjagd zu Pferd können Lenßen & Partner den wahren Täter stellen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner