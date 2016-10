ORF 3 11:30 bis 11:55 Diskussion In memoriam Dario Fo Mathilde Schwabeneder im Gespräch mit Nobelpreisträger Dario Fo A 2016 Merken "Der Tod soll sich ruhig Zeit lassen, doch fürchten tue ich ihn nicht", sagte der italienische Literatur-Nobelpreisträger Dario Fo einst. In der Nacht auf den 13. Oktober 2016 verstarb Dario Fo schließlich in einem Mailänder Krankenhaus. Als widerspenstig und unbequem wurde der Theaterautor, Regisseur, Schauspieler und Komponist Dario Fo oft beschrieben, als jemand, der sich auch gerne mit den Mächtigen in Politik und Kirche anlegt. In seinem aktuellen Buch "Dario e Dio" also "Dario und Gott" ergründet der laut Selbstdefinition "militante Atheist" die Geheimnisse von Religion und Glaube. Mathilde Schwabeneder hat Dario Fo noch im Frühjar 2016 in seiner Wohnung in Mailand zum Interview getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mathilde Schwabeneder im Gespräch mit Nobelpreisträger Dario Fo